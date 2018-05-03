Луганск, 3 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Территория Луганской Народной Республики снова подверглась обстрелам со стороны украинских силовиков. За прошедшие сутки 2 мая, режим перемирия нарушался шесть раз. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Лозовое, Калиново, Калиновка. Всего, как уточнили в пресс-службе милиции, по территории республики было выпущено около 110 снарядов из миномётов, гранатомётов, БМП, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Повреждения и разрушения уточняются, потерь среди военнослужащих нет», — добавили в пресс-службе Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта в Донбассе вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако оно постоянно нарушается украинской стороной. Так, за сутки с 1 на 2 мая украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82-мм, БМП, СПГ и РПГ. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции в районе населённых пунктов Калиновка, Нижнее Лозовое, Лозовое и Калиново.

Напомним, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины направили ВСУ и нацбатальоны против мирных жителей Донбасса. Накануне, 2 мая, исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе вновь перешел в горячую стадию. По его словам, спецслужбы и вооруженные силы Украины резко увеличили интенсивность обстрелов, что привело к заметной эскалации конфликта.