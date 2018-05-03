Берн, 3 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Российский предприниматель Роман Абрамович предстал перед швейцарским судом по делу о задолженности перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Associated Press.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

По данным издания, дело рассматривается в отношении Абрамовича, его делового партнера Евгения Швидлера и компании «Газпром нефть» (до 2006 года — «Сибнефть).

ЕБРР в 2005 году подал иск против компании Runicom SA о взыскании $17,5 млн, однако в настоящее время сумма возросла до $46 млн из-за процентов и издержек.

Тогда в сообщении банка отмечалось, что компания Runicom, базирующаяся в Швейцарии, помогала в проведении сделок по продаже нефти.

Российский банк «СБС-Агро», являясь агентом ЕБРР, в 1997 году выдал компании ссуду в рамках программы поддержки малых предприятий России.

Долг компании был переуступлен банку третьей стороной после ликвидации «СБС-Агро» в 1998 году. С тех пор ЕБРР пытается получить деньги с Runicom.

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