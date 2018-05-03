Тюмень, 3 мая, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Накануне празднования 73-й годовщины Дня Победы на остановочных комплексах появились портреты 25 полководцев Великой Отечественной войны. Жаркая дискуссия в социальных сетях развернулась вокруг остановки с портретом Иосифа Сталина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Яковлев. Портрет И. В. Сталина. 1945

Проект «Полководцы Победы» был реализован в рамках концепции оформления улиц Тюмени к 9 мая, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Тюмени.

Остановочные комплексы украсят портреты таких военачальников и героев Великой Отечественной войны, как Борис Шапошников, Георгий Жуков, Климент Ворошилов, Александр Василевский, Семён Будённый, Алексей Антонов, Николай Кузнецов, Леонид Говоров, Николай Ватутин, Иван Конев, Иван Баграмян, Родион Малиновский, Василий Чуйков, Кирилл Мерецков, Иван Черняховский, Константин Рокоссовский, Андрей Ерёменко, Семен Тимошенко, Петр Кошевой, Федор Толбухин, Павел Рыбалко, Павел Ротмистров, Николай Воронов, Павел Батов и Иосиф Сталин. Список утверждали совместно с городским Советом ветеранов и депутатами гордумы.

Изначально предполагалось, что либеральная тусовка Тюмени устроит провокацию по поводу Верховного главнокомандующего. Пока что жаркие споры вокруг портрета «вождя народов» на одном из остановочных комплексов развернулись в социальных сетях. Каждый имеет право дать собственную оценку событиям. Но Иосифа Сталина из истории Великой Отечественной при всех спорах вокруг советского вождя, при неоднозначности его фигуры, вычеркнуть невозможно, решили во время совместной коллегии тюменские общественники, ветераны и парламентарии.

«Сталин — неоднозначный персонаж. И да, именно при нем была выиграна война. Построены заводы. Да, много было и плохого. Но давайте сравним с Ельциным, при котором всю страну разворовали и продали Западу. А есть центр и памятник. Памятник Ельцину, огромный центр на бюджетные деньги с кучей магазинов не смущает?» — задаются здравыми вопросами люди, настроенные объективно.

Отметим, что ранее в Каменске-Уральском Свердловской области к юбилею победы в Сталинградской битве вышли на популярном маршруте автобусы с портретом Иосифа Сталина. Мнения каменцев также разделились тогда на диаметрально противоположные, но «сталинобусы» долго курсировали по городу и пользовались популярностью у горожан по причине значительно меньшей, чем у других перевозчиков, стоимости проезда. Такой подарок к знаменательной дате жителям Каменска-Уральского сделал владелец автопредприятия как член КПРФ.