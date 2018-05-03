Москва, 3 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Рыбная отрасль как Латвии, так и в целом в Прибалтийских странах фактически умерла, считает руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Так он прокомментировал RT данные СМИ о том, что убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis выросли почти вдвое.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

По его словам, на строительство новых судов у Прибалтийских стран нет денег, а флот, доставшийся от СССР, изношен.

«Они лишены возможности отправляться в дальнее плавание, остаётся ловить рыбу в прибрежных водах, усилия фактически обречены», — сказал Савельев, приведя в пример аресты латвийских судов норвежской береговой охраной.

Что касается возможных дотаций от Евросоюза, то надеяться на них было бы наивно: налогоплательщики Франции, Германии или Великобритании вряд ли будут поддерживать рыбную отрасль Прибалтики и растить себе конкурентов.

«Россия — единственный рынок сбыта для этой продукции. При его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание», — констатировал Савельев.

Что касается запрета на поставку латвийских шпрот, то на российском рынке он никак не отразится: российские рыбопереработчики отреагировали на запреты, введенные ранее, быстро и эффективно. Предприятие уже работают на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море и выпускают огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос.

«Поэтому шанса вернуться на этот рынок и конкурировать с российскими производителями у прибалтийских предприятий нет», — заключил эксперт.

Напомним, по данным СМИ, убытки латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais Vilnis выросли за 2017 год почти вдвое и составили €1,122 млн. Российские санкции, введенные в июне 2015 года из-за ряда нарушений, стали основной причиной.