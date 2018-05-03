Пермь, 3 мая, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В Пермском крае значимыми событиями и происшествиями длинных выходных дней (29 апреля — 2 мая), которые активно освещали информресурсы, стали первомайские демонстрация и её альтернатива — монстрация, наводнение из-за паводка, 13-часовая задержка авиарейса в Турцию, легкоатлетическая эстафета с участием главы Пермского края и акция протеста.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Наводнение

30 апреля местные СМИ сообщили о том, что паводок активизировался. Из-за повышения уровня воды в реках в селе Уинское подтопило 12 подворий и один жилой дом, а в Чусовском районе водой размыло мост возле поселка Калино.

2 мая из-за резкого потепления произошел подъем уровня воды в реке Бабка, в результате затопило два мостовых перехода в Моховском сельском поселении.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, при наихудшем развитии паводковой ситуации в зону возможного затопления (подтопления) могут попасть 110 населенных пунктов в 37 муниципальных образованиях и два низководных моста в Кунгурском районе.

По статистике за последние пять лет наиболее подвержены весеннему половодью следующие муниципальные образования: г. Кудымкар, Кудымкарский, Кунгурский, Гайнский, Чусовской, Кишертский и Пермский муниципальные районы.

Первомай: классика и креатив

В Перми Первомай отметили традиционным и альтернативным шествием. В классической демонстрации приняли участие более 48 тыс. человек, а в монстрации — примерно 80.

По центру краевой столицы прошли примерно 30 тыс. демонстрантов. Коллектив администрации Перми вышел на демонстрацию с большими шарами, на которых была изображена символика 295-летия города. Состоялись шествия в честь Праздника Весны и Труда и в районах Перми. Так, в Орджоникидзевском районе на шествие собралось более 11 тысяч человек, в Кировском — более 7 тысяч.

В Перми около 80 человек вышли на альтернативную демонстрацию — монстрацию с шуточными плакатами. Главным лозунгом пермской монстрации стало «С прокси не те ощущения», сообщает 59.ru.

Монстранты шли отдельной от профсоюзов колонной. Они несли плакаты с шуточными лозунгами, отдельные участники несли пустые плакаты и зеркало.

Чтобы акция прошла, организаторам пришлось приложить немало усилий. На странице, посвященной мероприятию, в соцсети инициаторы признались, что восемь раз посетили мэрию, и подчеркнули, что важно не превратить монстрацию в митинг, иначе идею монстрации потеряют почти что навсегда.

Стоит отметить, что не во всех городах России, где молодежь хотела провести монстрацию, чиновники местного уровня согласовали акцию. Например, в Оренбурге процедуру не прошли, однако первое в городе альтернативное шествие состоялось. В ней приняли участие около 30 человек. Акция прошла мирно и без задержаний.

Добавим, что в Перми монстрация проходила не первый раз. В 2017 году власти разрешили активистам пройти шествием также по улице Крупской между Ушинского и Макаренко.

Губернатор на эстафете

В Перми 1 мая прошла 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию старейшего краевого издания. Маршрут прошел по центральной улице Перми — Комсомольскому проспекту. Общая длина составила 6,5 километра.

В марафоне приняли участие свыше 2 тыс. человек, в том числе сильнейшие легкоатлеты Прикамья, победители и призеры чемпионатов России, Европы и мира. В команде с предприятиями края в соревнованиях принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников.

Глава региона пробежал за коллектив физической культуры АО «Свинокомплекс Пермский», сообщили в пресс-службе краевой администрации. Говоря о самом мероприятии, Решетников отметил, что в этом году участников соревнований беспрецедентно много, на открытии эстафеты стадион был переполнен:

«Это говорит о востребованности таких мероприятий, куда можно прийти всей семьей, с пользой провести свой досуг, поболеть за родных, друзей. У нас уже сложились определенные традиции по проведению спортивных соревнований. Из легкоатлетических есть эстафета на призы газеты «Звезда», есть Пермский международный марафон — нужно, чтобы у нас был календарь массовых спортивных мероприятий, чтобы каждый месяц, а лучше каждую неделю, где-то происходили подобные события. Тогда позитивного отношения людей к своему городу, к своему краю, к своей стране будет гораздо больше».

Из 15 команд в забеге команда свинокомплекса пришла к финишу восьмой.

«Губернатора — в отставку!»

Пока Максим Решетников бегал, в Мотовилихинском районе Перми народ требовал его отставки, сообщает perm-news.net. В качестве трибуны участники собрания использовали грузовой автомобиль, украшенный красными воздушными шарами.

Несколько сотен жителей собрались на митинг во дворе дома 77 по улице Уральской. Они говорили о наболевших проблемах. Жители Лёвшино требовали открыть поликлинику в их микрорайоне. Ряд горожан выразил протест против демонтажа участка Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги и потребовали отставки губернатора. Пермяки считают, что решение о демонтаже железнодорожной ветки надо было принимать после обсуждения этого вопроса с жителями.

Напомним, железнодорожный путь вдоль Камы намерены демонтировать в рамках амбициозного проекта реновации. О переносе ветки губернатор заявил во время визита президента Владимира Путина в Пермь в сентябре 2017 года, когда делился планами по благоустройству Перми. Планируется, что на месте железнодорожной ветки появится трамвайный маршрут.

Отсроченный туризм

Одной из главных новостей в начале мая стало сообщение о длительной задержке авиарейса из Перми в Турцию. В ночь на 30 апреля новый терминал аэропорта «Большое Савино» принял первый международный рейс. Самолёт прибыл с задержкой, сообщает rifey.ru

«Рейс Анталья — Пермь с некоторой задержкой прибыл в родной город. Пассажиров, оставивших свои авто на стоянке у старого аэропорта, бесплатным трансфертом перевезли к старому аэропорту. Тем временем пассажиры рейса Пермь — Анталья прошли регистрацию. Их полет в солнечную Турцию также начался в новом аэропорту», — рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Между тем в Турцию туристы не смогли вылететь своевременно. Рейс турецкой авиакомпании Onur air Пермь — Анталья задержали на 12 часов. В аэропорту «Большое Савино» заявили, что борт прибыл в Пермь по расписанию, но не вылетел в Анталью вовремя из-за технических причин. Трудности возникли у авиакомпании, сообщает 59.ru.

По словам пассажирки, часть купивших билеты на задержанный рейс разместили в гостинице, другие поехали домой.