Москва, 3 мая, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В Москве на улицах и площадях ко Дню Победы разместят портреты ветеранов Великой Отечественной войны и кадры военной хроники и парада Победы 1945 года, сообщается на сайте мэра Москвы.

Советская открытка. Победа!

К 73-й годовщине Победы столицу украсят более 1000 поздравительных плакатов с портретами фронтовиков. Фотографии ветеранов можно будет увидеть на въездах в город и главных магистралях.

Поздравления и плакаты к 9 мая разместят рядом с остановками общественного транспорта в центре Москвы и на киосках «Мосгорпечать».

Также в честь празднования Дня Победы Москву украсят более 2300 декоративных тематических конструкций — плакаты, композиции из флагов, звезды с надписью: «Москва — город-герой».

Читайте также: Ко Дню Победы Москву украсят более 2300 тематических конструкций

На здании центрального выставочного зала «Манеж» пройдет цикл видеооказов, которые посвящены девяти городам-героям.

Кроме того, экраны для тематических трансляций установят на здании Музея Победы на Поклонной горе, на здании Центрального театра Российской армии, на павильоне «Космос» на ВДНХ и у главного входа в Парк Горького.

На экранах будет демонстрироваться хроника военных лет.

Вечером в Москве на зданиях будут включать праздничную подсветку, а часть домов осветят зенитными прожекторами.

Читайте на эту тему: На здании Манежа покажут фильмы о городах-героях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что в честь Дня Победы на территории российской столицы состоится порядка 300 праздничных мероприятий.

Собянин отметил, что в числе этих мероприятий — 60 акций памяти, 120 концертов, 26 выставок. Пройдут также спортивные мероприятия.

Подробнее: Салют в День Победы в Москве будет дан на 33 площадках