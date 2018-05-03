Вашингтон, 3 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Ранее задержанные властями Северной Кореи трое граждан США будут освобождены, передаёт 3 мая американский телеканал CNN.

Gilad Rom Флаг КНДР

По данным телеканала, власти КНДР согласились освободить троих американцев, которые были арестованы несколько месяцев назад и до сих пор находятся в заключении.

По словам источника, северокорейцы приняли решение освободить граждан США уже два месяца назад. Отмечается, что глава МИД КНДР Ри Йонг Хо предложил их освобождение во время своего визита в Швецию в марте. Также сообщается, что данный шаг Пхеньяна никак не изменит позицию США относительно необходимости отказа Северной Кореи от ядерного оружия.

Добавим, на то, что возможно освобождение граждан США из северокорейской тюрьмы, намекнул 2 мая сам президент США Дональд Трамп, написавший в своём Twitter, что ему, в отличие от предыдущей администрации Белого дома, возможно, удастся освободить заключённых «из северокорейского трудового лагеря».

Напомним, американские СМИ сообщили накануне, что встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с Дональдом Трампом возможна в пограничном пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Глава Северной Кореи выбрал для переговоров именно это место, так как оно уже оборудовано всем необходимым.

Отмечается, что встреча Ким Чен Ына и Трампа может состояться в конце мая. Ряд мероприятий может пройти на северокорейской стороне границы. Не исключено, что еще одним участником встречи станет президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

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