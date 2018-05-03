Владивосток, 3 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В повышенную готовность приведены поисково-спасательные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае из-за надвигающегося мощного циклона, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Джованни Фаттори. Буря

По его словам, дополнительные меры безопасности предприняты в связи с ухудшением погодных условий. В случае необходимости в море выйдут спасательные буксиры и специализированные суда.

«Из-за сильного северо-восточного ветра, достигающего в порывах 25 м/с, с ливневым дождем предприняты дополнительные меры безопасности в местах стоянок надводных кораблей и подводных лодок», — — сказал Воскресенский журналистам.

Циклон принес в Приморье из акватории Японского моря дождь и сильный ветер. Штормовое предупреждение было объявлено синоптиками 1 мая.

В регионе скорректированы планы боевой подготовки сил во флотских полигонах, а полеты морской авиации выполняются по фактическим погодным условиям. Ситуацию мониторят оперативные службы флота и специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ ТОФ.

По 3 мая в Приморье ожидаются обильные дожди, уровень осадков в некоторых регионах может достичь 50 мм. По данным Минэнерго, в Приморье без света остались 26,6 тыс. человек.