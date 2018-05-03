Киев, 3 мая, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Для Украины приоритетным направлением в здравоохранении является развитие военной медицины, заявил 2 мая вице-премьер Украины Павел Розенко в ходе заседания координационного центра по вопросам организации деятельности медицинских служб сил обороны и органов и учреждений здравоохранения Украины, сообщает «Укринформ».

Василий Верещагин. Письмо прервано. 1901

По его словам, украинские жители нуждаются в развитии не гражданской, а военной медицины потому, что она позволяет спасти жизни и здоровье украинских военных, которые, в свою очередь, «защищают» жизни граждан Украины.

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Розенко отметил, что в стране совершенно не развита военная медицина, которая якобы является основой для сохранения жизни украинских граждан. У украинского правительства нет ни единых стандартов оказания военной медпомощи, ни унифицированных протоколов, ни согласованных подходов к лечению военнослужащих.

Однако вице-премьер оптимистично заявил, что все перечисленные проблемы будут решены. Каким образом, чиновник не уточнил.

Напомним, гражданская война в Донбассе была развязана украинским командованием в 2014 году. В течение четырех лет в регионе гибнут и страдают люди от постоянных обстрелов со стороны украинских военных, однако Киев не собирается прекращать военные действия.