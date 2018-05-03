Атланта, США, 3 мая, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Погибли все пассажиры военно-транспортного самолета С-130 Hercules, потерпевшего катастрофу в американском штате Джорджия. Об этом сообщает 2 мая агентство Associated Press.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

По сведениям издания, полученным от местных властей, крушение воздушного судна произошло утром 2 мая невдалеке от международного аэропорта «Саванна Хилтон Хед». Отмечается, что пилоты пробовали, по-видимому, посадить самолёт, принадлежавший Национальной гвардии Пуэрто-Рико, на автостраду.

Отмечается, что фюзеляж огромного самолета упал ровно посередине дороги, а фрагменты крыльев были разбросаны по обе стороны от дорожного полотна. По словам представителей властей, единственной уцелевшей частью самолета является хвостовое оперение.

Власти пока не называют точное число погибших, но, по словам источника агентства, в результате крушения выживших нет, пока речь идёт о девяти жертвах трагедии.

«Насколько нам известно, нет выживших», — цитирует агентство слова представителя местной полиции.

По словам генерал-адъютанта Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Риверы, грузовой самолет, который разбился в Джорджии, был построен более 60 лет назад и использовался в прошлом, чтобы спасти граждан США, оказавшихся на Британских Виргинских островах после урагана «Ирма».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в подмосковном аэропорту «Жуковский» осуществил аварийную посадку Ил-38, принадлежащий ВМС Индии. По предварительным данным, у самолёта заклинило переднюю стойку шасси.

На борту находились опытные лётчики-испытатели «Ильюшина». Воздушное судно сделало несколько кругов в районе аэропорта, чтобы выработать топливо, после чего экипаж самолёта совершил успешную посадку с нераскрытым шасси на полосу, обработанную специальной пеной. В результате инцидента никто не пострадал.

Читайте также: В аэропорту «Жуковский» успешно сел самолёт с нераскрывшимся шасси