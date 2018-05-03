Вашингтон, 3 мая, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Многоцелевой истребитель Су-27, который «вселяет ужас» в Североатлантический альянс, является лучшим летательным аппаратом, созданным российскими конструкторами. Об этом говорится в статье журнала National Interest.

Vitaly V. Kuzmin Су-27СМ3 ВВС России, 2012 год

Авторы статьи отмечают, что в проекте Су-27 учитывались технические возможности американского истребителя F-15 для завоевания превосходства в воздухе.

По их мнению, американский самолет не уступает в скорости и вооружении российскому. Однако Су-27 показывает гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов.

Сотрудники издания обращают внимание читателя на внушительные возможности Су-27. Так, российский истребитель развивает скорость до 2,35 Маха, может нести до восьми противовоздушных ракет средней и малой дальности или целый комплект ракет и бомб.

Эксперты подчеркивают, что на базе Су-27 были созданы различные модификации боевых машин, при этом воздушное судно сохранило свою универсальность.

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Многоцелевой истребитель Су-27, который является одним из основных самолётов российских ВВС, был разработан в ОКБ Сухого. Первый полет прототипа состоялся в 1977 году, а в 1985 году началась эксплуатация боевых машин.

На данный момент существует несколько десятков современных модификаций летательного аппарата и самолеты, созданные на его основе.

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