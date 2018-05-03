Москва, 3 мая, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Решение запретить гражданину Польши и профессиональному русофобу Томашу Мацейчуку въезд на территорию России — верное. Об этом заявил 3 мая член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике также отметил, что у Мацейчука нет никаких оснований называться журналистом.

«Скандалисту и русофобу Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не «польский журналист», а просто самозванец», — написал Пушков в своем Twitter.

По словам сенатора, комиссия Совета Федерации по информационной политике выяснила, что участник политических ток-шоу Мацейчук не был аккредитован МИД Польши и не работал ни на одно СМИ. Таким образом, журналистом он считаться не может.

Добавим, ранее гражданина Польши, известного своими радикально антирусскими заявлениями, задержали по подозрению в экстремизме. В его квартире были найдены предметы с украинской неонацистской символикой.

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Следует отметить, как написал сам Мацейчук, на него завели протокол по статье 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Впоследствии выяснилось, что польский гражданин находился в России незаконно. КоАП за это предусматривает штраф, однако суд имеет право назначить принудительное выдворение из страны. В одном из телеэфиров Мацейчук, в частности, назвал советских солдат «красными фашистами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мацейчук опубликовал в соцсети документ, подтверждающий запрет въезда на территорию РФ до 2048 года. В конце апреля скандально известного гражданина Польши задержали за нарушение миграционного законодательства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комиссии по информационной политике разобраться в ситуации.

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