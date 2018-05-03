Екатеринбург, 3 мая, 2018, 06:46 — ИА Регнум. В дни первомайских праздников не обошлось без чрезвычайных происшествий. В разгар массового веселья на Урале погибли люди.

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Взрыв газа

Одно из резонансных ЧП случилось в Екатеринбурге утром 1 мая. На седьмом этаже девятиэтажки по Черноморскому переулку взорвался газ. Начался пожар. Усилиями пожарных его удалось потушить.

Известно, что в квартире, где произошёл хлопок газа, проживают супруги-пенсионеры. По счастью, обошлось без погибших. Но порядка 10 человек получили различные травмы. А 16 квартир были отключены от газоснабжения.

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В МЧС полагают, что авария произошла из-за самовольного подключения газовой плиты. А местных жителей новость о произошедшем более чем встревожила. Некоторые вспомнили и случай многолетней давности, когда в одной из многоэтажек Екатеринбурга взорвался газ. Тогда дом оказался частично разрушен.

На форумах и в соцсетях граждане переживают на тему, можно ли избежать подобных ЧП. В многоквартирных домах никто не застрахован от неадекватных соседей. Возможно, ключевую роль здесь может сыграть бдительность жильцов. Тем более что благодаря этой бдительности уже удавалось предотвратить подобные ЧП. А в квартирах, где проживают люди с сомнительной адекватностью, отключали газ.

Кровь на дороге

Днём 1 мая в Первоуральске случилось ещё одно ЧП, которое вызвало широкий резонанс. Здесь погибли два человека. Судя по всему, семейная пара.

Сухая сводка управления ГИБДД по Свердловской области извещает, что ДТП случилось около 16:50 по местному времени на Талицком мосту. Автомобиль «Форд-Фокус» ехал со стороны центра Первоуральска. На огромной скорости он выехал на встречную полосу и врезался в машину «Хёндай», которая уже почти выехала с моста.

Водитель и пассажир последней погибли на месте. Ещё два пассажира получили травмы. А «Форд» выбросило с моста. Водитель получил травмы, но остался жив.

На этом участке дороги возник автомобильный затор. Что вполне объяснимо, на этом мосту всего две дорожные полосы — по одной в каждом направлении. Свидетелями последствий трагедии стало множество граждан, которые ехали из Екатеринбурга и обратно.

Уже известно, что скорость у протаранившего «Хёндай» «Форда» была 150 километров в час. Это очень и очень много. Также стало известно, что в «Хёндае» погибла молодая супружеская пара. Как сообщают в соцсетях, их похороны пройдут 4 мая. Маленькая дочь погибших осталась сиротой.

Очередная трагическая новость вызвала у граждан новые вопросы. Можно сколько угодно соблюдать правила дорожного движения, но реально ли уберечься от неадекватных водителей на дороге? Увы, пока статистика говорит об обратном. По сведениям ГИБДД, только в 2017 году на дорогах Российской Федерации погибли порядка 19 тыс. человек. В последние годы количество погибших снижается, но цифры всё равно остаются запредельными.

А пока граждане выражают негодование по поводу водителя, который погубил невиновных людей. По неофициальным сведениям, он был пьян. Если после травм ему удастся выжить, то придётся отвечать по уголовной статье. В случае, если его вину докажут, ему грозит до девяти лет колонии.

Правда, погибших это уже не вернёт.