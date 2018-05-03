НАТО вновь пытается сдержать Россию, у Киева шансов уже нет: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Сдержать Россию: в Черное море вошли боевые корабли военного блока НАТО;
- Молчание как граната: в России возмущены молчанием США о трагедии в Одессе;
- Надежды тают: у Киева не осталось шансов сорвать строительство «Северного потока — 2»;
- Всеобщее повышение: МРОТ сравняли с прожиточным минимумом;
- Отдых с доплатой: в России введён курортный сбор.