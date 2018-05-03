Екатеринбург, 3 мая, 2018, 06:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на прилегающей к Вечному огню площадке установили кабинку биотуалета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист студенческого патриотического клуба «Победа» при Уральском федеральном университете Дмитрий Красноухов.

Дмитрий Красноухов Биотуалет у Вечного огня в Екатеринбурге

Кабинка туалета стоит уже на протяжении нескольких дней. Дмитрий Красноухов предложил курсантам и их руководителю перенести туалет за территорию площадки, прилегающей к Вечному огню, но получил отказ. Женщина представилась руководителем патриотической организации и заявила, что туалет поставили по её просьбе для курсантов и школьников, которые стоят в карауле у Вечного огня.

Дмитрий Красноухов Защитница биотуалета у Вечного огня в Екатеринбурге

Общественник спросил, кто её начальник, чтобы обратиться к нему.

«Евгений Владимирович Куйвашев мой начальник», — заявила Галина Юркова.

Инцидент вызвал возмущение не только у представителя студенческой организации. Как пояснил активист свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» Александр Кардаполов, установку биотуалета у Вечного огня иначе как кощунство расценить нельзя.

«После реконструкции улично-дорожной сети пространство у Вечного огня, конечно, сжалось, но тем не менее там достаточно территории, чтобы поставить туалет. Можно было вынести его за вход на площадку Вечного огня или перенести на другую сторону улицы. А так, кощунство какое-то. Говорим, говорим о патриотизме и тут же ставим сортир возле самого святого», — негодует общественник.

Александр Кардаполов В Екатеринбурге у Вечного огня поставили биотуалет

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Вечный огонь в Екатеринбурге потух. Информация об этом немедленно разлетелась по социальным сетям и СМИ. Вскоре в мэрии сообщили, что это произошло из-за забитых форсунок, которые оперативно прочистили сотрудники газовой службы, и Вечный огонь снова был зажжён.