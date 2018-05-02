Пекин, 2 мая, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи в воскресенье встретился с эмиром Кувейта шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, сообщает «Синьхуа».

Xiquinho Silva Кувейт

Ян Цзечи передал эмиру искреннее приветствие и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений 47 лет назад Китай и Кувейт всегда поддерживали друг друга, оставались хорошими друзьями и партнерами. По словам Ян Цзечи, КНР неизменно рассматривала китайско-кувейтские отношения со стратегических позиций и развивала их с учетом долгосрочной перспективы, готова совместно с Кувейтом укрепить взаимное политическое доверие, активизировать обмены на высоком уровне, углубить прагматичное сотрудничество, реализовать взаимодополняемость преимуществ, содействовать общему развитию и двигать двусторонние отношения к новым высотам.

Спецпредставитель председателя КНР отметил, что Кувейт является одной из первых стран, подписавших с Китаем документ о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь». Китай рассматривает Кувейт как важного партнера в реализации инициативы «Пояс и путь» в странах Персидского залива и на Среднем Востоке в целом. Ян Цзечи отметил, что «Пояс и путь» хорошо сочетается со стратегией «Видение Кувейта 2035», Китай готов укрепить сопряжение стратегий развития с кувейтской стороной.

Попросив Ян Цзечи передать сердечный привет и наилучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах заявил, что с момента установления дипломатических отношений динамика развития двусторонних связей была положительной. Кувейтская сторона рассматривает Китай как надежного стратегического партнера и надеется на установление долгосрочного и стабильного партнерства с ним. По словам эмира, Кувейт готов углубить и расширить сотрудничество с Китаем в различных областях, активно участвовать в реализации инициативы «Пояс и путь» и добиться новых результатов дружеского сотрудничества в новую эпоху. Кувейт придает большое значение международному статусу и роли КНР и готов укрепить координацию и сотрудничество с ней по основным международным вопросам и совместно обеспечивать мир и стабильность в регионе и на всей планете, добавил он.

В воскресенье Ян Цзечи также встретился с первым заместителем премьер-министра Кувейта, министром обороны шейхом Насером Сабахом аль-Ахмедом ас-Сабахом и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.