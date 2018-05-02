Пекин, 2 мая, 2018, 23:02 — ИА Регнум. В апреле непроизводственный сектор Китая продолжил расширяться, рост деловой активности в нем наблюдается второй месяц подряд, сообщает 30 апреля «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Как показывают данные Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе страны вырос с 54,6 в марте до 54,8 в апреле. Показатель выше 50 свидетельствует о расширении сектора.

В годовом выражении также зафиксирован рост данного показателя, в апреле 2017 года он составил 54.

Субиндекс новых заказов вырос на 1 пункт против предыдущего месяца и достиг 51,1, что свидетельствует об ускорении роста рыночного спроса. Выросли и другие показатели, в том числе субиндексы продажных цен и рыночных ожиданий.

Сектор услуг, на который приходится более половины ВВП страны, демонстрирует уверенный рост. Индекс деловой активности в данном секторе вырос за месяц на 0,2 пункта, до 53,8.

Рост деловой активности также зафиксирован в сферах воздушных перевозок, экспресс-доставки, жилья, телекоммуникаций и программного обеспечения, свидетельствуют данные Госстата КНР.

В производственном секторе PMI снизился с 51,5 в марте до 51,4 в текущем месяце.