Москва, 2 мая, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд на территорию Российской Федерации до 2048 года. Об этом сам сотрудник СМИ сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Цитата из т/п «Место встречи» канала НТВ. 2018 Томаш Мацейчук

«Получил запрет на въезд в Россию сроком на 30 лет — до 10 апреля 2048», — написал Мацейчук, обнародовав фотографию соответствующего документа.

Как ранее передавало ИА REGNUM, журналист и блогер, известный своими агрессивными русофобскими выступления в серии ток-шоу на российском телевидении, где он был, предположительно, постоянным оплачиваемым участником, Томаш Мацейчук был задержан 27 февраля в подмосковных Мытищах за нарушение миграционного законодательства.

После задержания на сотрудника СМИ составили протокол и провели обыск в его квартире. Позднее Мытищинский суд отпустил польского гражданина, однако ему грозила депортация из РФ с закрытием въезда.

Читайте также: Поклонская просит проверить деятельность польского журналиста Мацейчука

А также: Комиссия Совфеда взяла на контроль ситуацию вокруг Томаша Мацейчука