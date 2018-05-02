Кишинёв, 2 мая, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Председатель правления предприятия Moldovagaz Василий Ботнарь выдвинут на должность директора Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, кандидатура Ботнаря внесена в парламент и уже получила одобрение со стороны комиссии по национальной безопасности, что фактически гарантирует его назначение.

Moldovagaz.md Василий Ботнарь (справа)

Ботнарь является представителем правящей Демпартии Молдавии и считается фигурой, близкой к ее лидеру Владимиру Плахотнюку. В начале 2017 года Ботнарь возглавил Moldovagaz, причем, по информации молдавских СМИ и экспертов, в Москве его кандидатуру лоббировал молдавский президент Игорь Додон.

Должность директора СИБ стала вакантной после того, как в феврале 2018 года директор спецслужбы Виталий Пырлог подал в отставку спустя всего два месяца после назначения.

Пырлог объяснил, что решил продолжить деятельность в руководящих органах Интерпола, где он работал до назначения на должность главы СИБ. О других причинах, побудивших его оставить пост спустя всего два месяца после назначения, он не рассказал.