Киев, 2 мая, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Украина введет ограничительные меры против Российской Федерации из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и проведения в Крыму выборов президента РФ. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко со ссылкой на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Иллюстрация к басне Крылова Слон и Моська «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!»

«Своим сегодняшним решением мы (власти Украины) скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями США против граждан и юридических лиц РФ, — заявил Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Они (санкции) связаны как с применением химического оружия в центре Европы — действий РФ в Великобритании, так и с проведением … выборов президента на территории … Крыма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

Официальный Киев не признает результаты референдума в Крыму.

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