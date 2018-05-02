Калининград, 2 мая, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Оказавшийся в центре алкогольного скандала в Калининграде высокопоставленный литовский дипломат Бронюс Макаускас — автор русофобских «исторических» книг.

Sovetsk-tilsit.ru Бронюс Макаускас (в красном кружке) с литовскими коллегами и мэром Советска Николаем Воищевым (в центре)

67-летний Макаускас известен в Литве рядом монографий о «боях за свободу литовских партизан», на деле же — бандитов и приспешников нацистов, орудовавших в лесах Литовской ССР после окончания Великой Отечественной войны.

Макаускас вырос в Польской Народной Республике, окончил в 1974 году Гданьский университет. Работал в Институте истории Польской академии наук, является доктором гуманитарных наук. Среди увлечений, по признанию самого Макаускаса, — «вооружённое сопротивление литовцев оккупационному режиму СССР». Также он — автор литовских школьных учебников.

В Калининградскую область Макаускас прибыл в 2015 году, возглавив дипмиссию в приграничном с Литвой городе Советске. Уже находясь на дипломатической должности, Макаускас не раз именовал Калининград «Караляучюсом», что является нарушением международной практики придерживаться официальных топонимов, введённых страной — обладательницей той или иной местности.

Например, на одном из видеороликов в Сети видно, как Макаускас, выступая в «Тильзит-театре» Советска на литовском языке, чётко проговаривает «Karaliaučius kraštas» (т.е. «Караляучюсский край») и даже повторяет это словосочетание, когда понимает, что у переводчика вышла заминка.

ИА REGNUM напоминает, что литовский дипломат Бронюс Макаускас был задержан калининградскими автоинспекторами за вождение в пьяном виде. По данным ГИБДД, автомобиль, за рулем которого находился консул, «двигался хаотично из стороны в сторону». Когда же иностранец вышел из машины, то он него «исходил резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи».

МИД России отправил Вильнюсу ноту с просьбой заменить консула в Советске.