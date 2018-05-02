Москва, 2 мая, 2018, 19:34 — ИА Регнум. Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила и идентифицировала советскую подводную лодку Щ-317. В ходе одного боевого похода Щ-317 потопила три транспорта противника и повредила еще одно судно. Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота. Существовало множество версий гибели героической лодки, как в шведских, так и в финских водах от действий сил противолодочной обороны противника. Однако лодке удалось дойти и почти форсировать минное заграждение «Зееигель» у острова Большой Тютерс. Она погибла практически на самой последней минной линии, перед возвращением домой. Лодка лежит на глубине 78 метров, погрузившись носом в ил. Вероятнее всего, подорвалась на противотральном устройстве немецкой мины ЕМС при всплытии на перископную глубину.

Константин Богданов Советская подводная лодка Щ-317 на дне

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» проходит при поддержке депутата Государственной думы РФ, генерала армии Николая Ковалёва и Фонда президентских грантов.

В 2017 году в рамках экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» при проведении гидролокационных работ обнаружен корпус подводной лодки. Осмотр, проведённый в первые дни экспедиции 2018 года, показал, что это подводная лодка типа «Щ», 10-й серии. О чем однозначно говорит строение полностью сохранившейся рубки. В составе КБФ в годы войны погибли шесть подводных лодок «Щ» 10-й серии. Пять из них были найдены и идентифицированы в различные годы в территориальных водах Эстонии, Финляндии и России. Так как все остальные погибшие лодки однозначно идентифицированы, то найденная сейчас лодка может быть только Щ-317. Данный вывод подтверждает обнаружение погибшей лодки в районе, рекомендованном именно Щ-317 для форсирования минных полей.

Мемориальные мероприятия по экипажу погибшей лодки пройдут на месте её гибели 3 мая 2018 года.

Подводная лодка Щ-317

Заложена 23 июля 1934 года на заводе № 194 (им. Марти) в Ленинграде. 24 сентября 1935 года подводная лодка спущена на воду и 1 ноября 1936 года вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота.

В 1939—1940 годах лодка принимала участие в советско-финской войне, совершив два боевых похода. Атак противника не проводила.

Начало Великой Отечественной войны Щ-317 встретила под командованием капитана 3-го ранга Алексея Герасимовича Андронова в составе 7-го дивизиона 2-й бригады ПЛ КБФ, находясь в Таллине на среднем ремонте.

В первом боевом походе (27 сентября — 16 октября 1941) подводная лодка патрулировала район между островами Малый и Большой Тютерс на случай прорыва крупных немецких кораблей к Кронштадту. Встреч с противником не было, и Щ-317 благополучно вернулась в базу.

При выходе в очередной боевой поход 3 ноября 1941 у острова Гогланд лодка была по ошибке атакована своим сторожевым катером. Из-за полученных повреждений Щ-317 вынуждена была встать на ремонт.

24 января 1942 года командиром лодки назначен капитан-лейтенант Николай Константинович Мохов, до этого командовавший расформированным 9-м дивизионом «малюток» учебной бригады ПЛ КБФ. Прежний командир лодки А. Г. Андронов был переведен на другую подводную лодку КБФ.

Всю блокадную зиму 1941−1942 годов лодка провела в Ленинграде, а 9 июня 1942 года вышла в свой последний боевой поход. Так как новый командир не имел опыта плавания на «щуках», на борту «Щ-317» находился командир 4-го дивизиона ПЛ капитан 2-го ранга Владимир Алексеевич Егоров. Вечером 11 июня подводная лодка вышла с Лавенсари для следования к побережью Швеции в район Карлскроны.

Этот поход является одним из самых результативных в истории русского подводного флота: в ходе боевого похода Щ-317 потопила три транспорта противника и повредила еще одно судно. 10 июля 1942-го лодка сообщила в Кронштадт о результатах боевой деятельности. Подводной лодке было дано «добро» на возвращение, однако в назначенный срок лодка на базу не вернулась. Вместе с «Щ-317» погиб весь ее экипаж (41 человек).