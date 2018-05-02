Багдад, 2 мая, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (PKK) в районе Авашин-Басъян на севере Ирака. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

Trend.az ВВС Турции

По предварительным данным, в результате авиаударов были уничтожены двое членов организации, а также склады.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны преследуется по закону.

Курды на протяжении десятилетий ведут борьбу с правительством страны за право обладания собственной автономией в рамках государства. Анкара не может принять данного требования.

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