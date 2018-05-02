Нью-Йорк, США, 2 мая, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на 80-м году жизни скончался популярный во времена СССР эстрадный певец Вадим Мулерман. Об этом сообщила певица Нина Бродская в интервью ТАСС.

Вадим Мулерман

«Вадик ушел из жизни, — сказала Бродская. — Он страдал онкологией».

По ее словам, последние годы народный артист РСФСР и заслуженный артист Украины, исполнивший первым такие хиты, как «Лада» и «Трус не играет в хоккей», жил в Нью-Йорке, в районе Бруклин.

О месте и дате похорон музыканта будет известно в ближайшее время.

Читайте также: В Санкт-Петербурге умер самый цитируемый в России математик

А также: Джазмен Боб Дороу скончался в США