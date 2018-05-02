Киев, 2 мая, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Участие в координационных органах Содружества Независимых Государств (СНГ) Украина принимать не будет. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент страны Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«МИД (Украины) проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений, — отметил Порошенко. — Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2018 г. президент Украины Пётр Порошенко на киевском форуме по безопасности объявил о намерении Украины выйти из СНГ.

Кабинету министров глава государства поручил начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

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