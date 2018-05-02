Киев, 2 мая, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Украинские пограничники не пропустили в страну журналистов из России, Италии и Чехии. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

YouTube Одесса, Дом Профсоюзов, 2 мая 2014 года

«1 мая Государственная пограничная служба не допустила въезд на Украину пророссийски настроенных лиц — граждан Италии, Чехии и России, — говорится в сообщении. — Все они направлялись на Украину освещать годовщину событий 2 мая в Одессе».

По данным ведомства, граждане Италии и Чехии были не пропущены через госграницу «на основании информации, поступившей от других правоохранительных органов».

Пограничники также утверждают, что гражданин РФ не был пропущен в связи с тем, что «оказался политическим обозревателем российского издательства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года националисты атаковали палаточный городок на Куликовом Поле в Одессе, где граждане собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

В ходе беспорядков сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но боевики окружили здание и подожгли его. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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