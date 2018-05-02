Ереван, 2 мая, 2018, 17:47 — ИА Регнум. После того как 2 мая председатель парламента Армении назначил дату новых выборов премьер-министра парламентом, действующий кабинет министров покинул исполняющий обязанности министра культуры, член правящей Республиканской партии Армен Амирян. Об этом Амирян сам заявил собравшимся у здания министерства деятелям культуры, требовавшим его отставки.

Armtimes.com Площадь Республики в Ереване

До этого сторонники Никола Пашиняна заняли здание мэрии второго в стране города — Гюмри. Протестующие потребовали у мэра города Самвела Баласаняна покинуть Республиканскую партию Армении или уйти с поста. Аналогичным образом поступили жители городка Маралик в той же области.

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Между тем Комитет по госдоходам Армении выразил обеспокоенность препятствиями для въезда в страну фур с продовольствием. В комитете считают, что это может создать угрозу продовольственной безопасности страны. «Проблемы с въездом и таможенным оформлением грузовиков могут нанести серьезный удар по продовольственной безопасности страны. Таможенные органы призывают всех участников акций учесть этот тревожный факт и не препятствовать движению фур и их таможенному оформлению», — говорится в сообщении.

Компания «Южно-Кавказская железная дорога» по согласованию с министерством транспорта Армении временно прекратила грузовые и пассажирские перевозки в связи с блокированием демонстрантами транспортных путей. «В сложившихся условиях невозможно гарантировать безопасность грузов и пассажиров. Движение поездов остановлено также для безопасности демонстрантов, блокировавших железнодорожные пути», — сообщает министерство.

Министерство обороны Армении призывает не препятствовать передвижению военного транспорта. «Исходя из необходимости обеспечения безопасности страны, министерство обороны и ВС Республики Армения продолжают в круглосуточном режиме полноценно выполнять поставленные задачи и обеспечивать оборону нашей страны», — написал в Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Тем временем в 19:00 по местному времени состоится митинг Никола Пашиняна.