Оренбург, 4 мая, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Майские указы в Оренбургской области выполнены, но вопросы в их отношении далеко не сняты. Более того: есть и поводы для беспокойства. Как комментируют профсоюзы выполнение майских указов, пишет редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

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Заместитель председателя областного профсоюза работников образования Любовь Ильина отмечает противоречие:

«Если я сейчас скажу, что учителя получают в среднем 25 тыс. рублей, то многие педагоги спросят: «А где же мои 25 тысяч? Нас беспокоят риски с введением нового МРОТ».

Да и молодые педагоги и так не стремятся на работу в районы: молодой учитель в среднем получает 11 тыс. рублей, а при уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая 11 300 будет получать техперсонал. То есть учитель по доходам сравняется с уборщицей.

В свою очередь председатель областного профсоюза работников культуры Людмила Симонова отметила хорошие результаты — зарплата работников культуры увеличилась более чем в два с половиной раза, и одновременно указала на издержки: этот показатель достигнут дорогой ценой, многие работники культуры попали под сокращение, их численность уменьшилась в два раза.

А что же с зарплатами медиков? Читайте в статье: Майские указы: цена и риски

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