Тегеран, 4 мая, 2018, 02:04 — ИА Регнум. Как развиваются события вокруг тех политических сил Ближнего Востока, опрометчиво выбравших себе главного союзника в лице США, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Tasnim News Agency Али Шамхани

На проходившей в Сочи 9-й Международной встрече высших представителей по вопросам безопасности позиции представителей Ирана и Китая прозвучали в унисон. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и представитель Компартии Китая Го Шэнкунь согласились, что как санкции, введенные США против России, Китая и Ирана, так и наличие общего врага в лице тайно поддерживаемых теми же США террористов, показывают своевременность и неизбежность выработки общей стратегии противостояния. Постепенно, но достаточно быстро, в эту стратегию должны быть вовлечены, по мысли иранского представителя, все азиатские страны, желающие преодолеть террористическую угрозу.

При этом есть напряженность отношений между странами, более подверженными американскому влиянию, и странами возникающего теперь нового российско-китайско-иранского антитеррористического блока, вряд ли эта напряженность сможет быть понижена в ближайшее время. В таком аспекте судьба тех игроков на Ближнем Востоке, кто сделал безоговорочную ставку на США, вызывает сожаления. На какой сценарий развития событий на Ближнем Востоке могут надеяться курды и о чем говорят участившиеся визиты натовских официальных представителей в Курдистан?

Читайте подробности: Станут ли курды Ближнего Востока жертвой между молотом и наковальней?

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