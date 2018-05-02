Калуга, 2 мая, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Сегодня, 2 мая, «Почта России» приступила к доставке ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла свыше 1,5 млн персональных поздравлений президента РФ Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время более 15 тыс. 500 президентских поздравлений уже поступило для ветеранов в отделения почтовой связи Калужской области. Об этом сообщила ИА REGNUM главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Пресс-служба УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Открытка с поздравлением В.В. Путина ветеранам с Днём Победы

По ее словам, на конверте, в котором находится персональное поздравление, изображен орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография «Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале».

Пресс-служба УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Вид конверта

На обороте открытки использованы фотографии: военного парада на Красной площади в Москве, Героя Советского Союза А. И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии, женщин во время конвейерной сборки пистолетов-пулеметов ППШ в Москве, неизвестного бойца Красной армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, группы детей, освобожденных из фашистского концлагеря Освенцим, а также салюта Победы в Москве.

В случае отсутствия ветеранов по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно.

«При необходимости «Почта России» и Пенсионный фонд РФ будут выяснять новые адреса ветеранов с целью обеспечения доставки им писем в регионы страны. Сотрудники «Почты России» предпримут все меры для вручения каждого персонального поздравления», — сказала Ольга Строк.

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