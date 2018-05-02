Калуга, 2 мая, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В дачном доме в районе улицы Ермоловская Калуги 30 апреля было обнаружено тело хозяина дачи — мужчины 1976 года рождения. Об этом 2 мая сообщила ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Марина Лакина.

Место происшествия

По ее словам, родственники погибшего сообщили, что последний раз общались с мужчиной осенью 2017 года. Обеспокоенность они не проявляли, поскольку, с их слов, ранее мужчина нередко пропадал на год и более, путешествовал за рубеж, последний раз был депортирован из Азербайджана, в дальнейшем намеревался уехать в Москву на заработки.

Тело погибшего обнаружил его друг, который решил проверить, не появится ли товарищ в преддверии майских праздников на даче. Погибший лежал на кровати, укрытый одеялами и куртками, на участке стоял мангал.

По предварительным данным, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, на его теле не обнаружено. По имеющейся информации, погибший страдал психическим расстройством.

«В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Марина Лакина.

Напомним, в 2017 году раскрыто 53 убийства, 35 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также 24 преступления, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы. Раскрываемость убийств составила 89,8%, на 7% увеличилось количество раскрытых фактов умышленного причинения вреда здоровью.

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