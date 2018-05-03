Тбилиси, 3 мая, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Разговор об улучшении отношений с Россией, состоявшийся между президентом Белоруссии Лукашенко и грузинским премьером Квирикашвили, вызвал целую бурю в грузинских СМИ. О том, почему в нынешней Грузии оказалось так опасно намекать на «русскость», рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Gov.ge Александр Лукашенко и Георгий Квирикашвили

«Великим оскорблением», вероятно, прозвучала для многих грузинских СМИ фраза Лукашенко о том, что грузинский премьер «на 75% русский человек». Белорусский лидер всего-то рассуждал о необходимости снизить градус противостояния, как он выразился, «по периметру». Но даже заявление самого грузинского премьера Квирикашвили об отсутствии агрессии в грузинском обществе по отношению к России не утихомирило разбушевавшуюся прозападную часть прессы.

В ту же свалку с упоением бросились представители партий, строящих свою политическую программу на отношении к России как к врагу. Осуждение любого курса и руководства России как враждебного Грузии слишком долго оставалось для многих ходовым товаром, который с успехом продавался на внешнем рынке. А вот чем данная ситуация грозит подвернувшемуся под руку Лукашенко «простому русскому Квирикашвили»?

Читайте подробности: «Русский человек» Квирикашвили: как Лукашенко подвёл премьера Грузии

Также обратите внимание на другие статьи Андро Малкина о внешней и внутренней политике Грузии.