Вашингтон, 2 мая, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Федеральный судья Нью-Йорка обязал Иран выплатить компенсации семьям погибших при терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на документы суда.

Noaanews.noaa.gov После теракта 11 сентября 2001

Согласно постановлению суда, ответственность за гибель 1008 человек, чьи семьи предъявили иск, несут Иран, Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Ирана.

Так, по $12,5 млн полагается супругам погибших, по $8,5 млн — родителям и детям, по $4,25 млн — братьям и сестрам.

Отметим, что общая сумма компенсаций составляет более $6 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета и направили их в сторону Вашингтона.

Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Один из захваченных самолетов был направлен на здание Пентагона недалеко от столицы США. Четвёртый разбился в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли 2977 человек.

Читайте также: Власти США пророчат «новое 11 сентября»

А также: The National Interest: В США может повториться трагедия 11 сентября?