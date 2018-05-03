Якутск, 3 мая, 2018, 06:21 — ИА Регнум. Слухи об ухудшении здоровья главы Якутии Егора Борисова вкупе с его досрочным выходом из отпуска с вылетом в Москву на совещание с председателем правительства региона Евгением Чекиным и спикером Госсобрания региона Александром Жирковым привели к новому витку разговоров о скорой отставке Егорова. Какие события сейчас происходят в Якутии, пишет корреспондент ИА REGNUM Александра Майер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Якутии

Перечисленные выше события привели к появлению версии о ведущимся за кресло главы Якутии торге: назывались разные кандидатуры, про самого же Борисова со ссылкой на внутренний источник говорят, что он отменит прямые выборы главы региона, а взамен получит место в Совете Федерации. Чтобы пролоббировать такое решение, как отмену прямых выборов, потребовалась бы помощь спикера Александра Жиркова, которому в обмен на помощь якобы обещано председательство в новом созыве парламента, но сам Жирков сейчас не в Якутии. Неудивительно: в парламенте республики прошли обыски в рамках расследования дела о взятках (подозревают двух депутатов, Уарова и Саввина), причем прошли прямо во время заседания, которое Жирков спешно покинул.

Обыски, помимо угрозы для названной сделки, стали еще одной причиной для предположений о грядущей отставке Борисова. Однако среди экспертов есть мнение, что оснований для досрочной отставки главы Якутии нет.

«Он вполне выгоден Путину как региональный лидер, потому что против Москвы не имеет ничего, — считает политолог Андрей Данилов. — Ему сказали открыть АЛРОСА — он открыл. Он вполне удобен. Ему скажут «Открой», «Продай» — и он сделает. Он не воспротивился назначению Сергея Иванова — младшего президентом АЛРОСА. Раньше в Якутии это место занимали согласованные люди, а теперь просто взяли из Москвы назначили «молодого эффективного менеджера», как принято говорить. Борисов выполняет всё, что ему скажут».

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