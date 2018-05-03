Тирасполь, 3 мая, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Разнообразные атаки по всем сочувствующим России силам нацелены на растягивание ее сил в случае успеха враждебных действий. Так что главным в данной ситуации становится отражение слабых поползновений, пока они еще не превратились в крупные. О том, как разворачивается комбинация внутреннего и внешнего посягательства на Приднестровье, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Сафронов.

Kodru Евгений Шевчук

Совместные молдавско-украинские таможенные посты на границе с Приднестровьем призваны осложнить торговлю, невозможную теперь без молдавских сопроводительных документов, и нанести удар по экономике Приднестровья. Кроме того, молдавские силовики на границе с Приднестровьем уже сами по себе являются не чем иным, как провокацией — на примере конфликта 1992 года это очевидно. Тогда понадобилось вмешательство российских миротворцев, разделивших враждующие стороны, но теперь, благодаря провокации со стороны Украины, стороны неурегулированного конфликта опять стоят друг против друга в непосредственной досягаемости. Оплачивает эту опасную композицию Евросоюз.

Кроме того, происходит и нарастание угрозы дестабилизации внутренней, за раскачивание недовольства активно взялись бывший президент ПМР Евгений Шевчук, чью волю пытается завуалированно транслировать местная Приднестровская Коммунистическая партия во главе с депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном. Под предлогом «борьбы за права трудящихся», разумеется. Случайно ли такое совпадение внешних и внутренних угроз?

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