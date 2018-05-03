Варшава, 3 мая, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Еще несколько лет назад вопрос о том, есть ли риск грядущей войны, сочли бы провокацией или фантазией, но после «аннексии» Крыма и с началом «агрессии» России против Украины этот вопрос вполне естественный, заявил бывший министр обороны Польши Томаш Семоняк на прошедшей в Гданьске конференции «Геополитическая игра держав». Как обсуждала это и смежные события польская пресса, пишет в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

На том же мероприятии представитель экономического факультета Гданьского университета Томаш Броджицкий выступил с предостережением: судя по мировой истории, кризис или война — это норма, а не исключение, и нынешняя стабильность границ отнюдь не означает, что так будет всегда. Тема России обсуждалась на прошлой неделе и в Щецине, где встретились представители парламентов девяти государств в рамках заседания Комитета национальной обороны стран Балтийского моря. Цель встречи ёмко обрисовал депутат польского сейма Михал Ях из правящей партии «Право и Справедливость» — это обсуждение угроз в регионе Балтийского моря:

«Наша общая угроза — это агрессивная политика президента России Владимира Путина, направленная на восстановление советской империи», — заявил Ях.

Кроме того, с 16 по 20 апреля польские пограничники провели учения на случай гибридной войны. Место учений — в районе Сувалки, которая граничит с Россией, Литвой и Белоруссией. Сценарий фокусируется на последнем этапе гибридной войны, когда противник переходит от подготовительных действий к боевым. По словам бывшего депутата сейма Павла Коваля, Россия представляет для Польши угрозу, причем возможная гибридная война на реке Висла будет иметь иной характер, чем на Украине:

«Кто может гарантировать, что завтра не будут совершаться кибератаки на польские электростанции? Готовы ли мы к этому?» — задался вопросом Коваль.

О других новостях читайте в обзоре: Польша: грозит ли нам война и движение границ?

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