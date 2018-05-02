Брюссель, 2 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Общий суд Европейского союза отклонил иск национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» к Европейской комиссии с требованием отменить решение, которое гарантирует российской публичному акционерному обществу (ПАО) «Газпром» расширенный доступ к газопроводу Opal. Об этом свидетельствует распоряжение, которое было опубликовано в базе данных официальных документов Евросоюза.

В суде

«Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — «Нафтогаз Украины» против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования <…> Ходатайство отклоняется как неприемлемое», — сказано в документе.

Напомним, ещё в 2017 году «Нафтогаз» подал иск в Общий суд Евросоюза против Европейской комиссии с требованием отменить решение, по которому российская компания «Газпром» могла увеличить использование мощностей газопровода Opal и соответственно объемы прокачки своего газа по газопроводу «Северный поток».

«Нафтогаз» аргументировал свой иск тем, что решение было принято якобы за пределами полномочий Европейской комиссии.

Газопровод Opal — это сухопутное продолжение «Северного потока» на территории Германии. Расширение доступа третьих компаний к этому газопроводу фактически означает, что «Газпром» может практически в полном объеме использовать мощность «Северного потока» для поставок российского газа в Германию. В свою очередь это приведет к сокращению транзита российского газа через Украину и Польшу.

Украина попыталась использовать свои возможности в Евросоюзе, чтобы затормозить этот процесс, но все оказалось тщетно.