Бишкек, 2 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В 2017 году Киргизия поставила за рубеж 1 млрд 212,9 млн киловатт·часов электроэнергии, а в 2016 году — лишь 197,8 млн киловатт·часов, из которых 99,8% — в соседний Казахстан, пишет Tazabek.

HylgeriaK Курпсайская ГЭС. Киргизия

При этом фактическая выработка электроэнергии в 2016 году составляла 12 млрд 843,6 млн киловатт·часов, а в 2017 году — 15 млрд 151,4 млн киловатт·часов. То есть увеличилась на 17,9%.

Производственная себестоимость электроэнергии в 2017 году упала до 34,4 тыйына (0,31 рубля по текущему курсу) за 1 киловатт·час, что ниже уровня 2016 года на 23,8%. Снижение обусловлено ростом общей выработки электроэнергии, уточняет издание.

При этом себестоимость 1 гигакалории тепловой энергии в 2017 году в Киргизии выросла до 1 216,3 сома (1 095,7 рубля). В 2016 году этот показатель составлял 1 195,7 сома (1 077,2 рубля) за гигакалорию. Увеличение обусловлено ростом затрат на амортизацию оборудования, вырабатывающего теплоэнергию.

ИА REGNUM напоминает, что генерация электроэнергии в Киргизии в значительной степени зависит от объемов стока рек. С периодичностью в 3−4 года период маловодья сменяется половодьем. В годы, когда наблюдается пониженный сток рек, Киргизия сталкивается с дефицитом электроэнергии. .

По этой причине киргизстанские власти ранее вводили социальный лимит на потребление электроэнергии для населения, а также были вынуждены отказаться от экспорта электричества и начать его импортировать из Казахстана и Таджикистана.