Брюссель, 2 мая, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Эскадра боевых кораблей военного блока НАТО вошла в акваторию Черного моря через проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает командование военно-морских сил Североатлантического альянса.

Mark Harkin Эсминец HMS Duncan

Сообщается, что в состав эскадры ВМС НАТО входят фрегаты ВМС Испании, Турции и Германии. Флагманским кораблем является британский ракетный эсминец HMS Duncan. Уже в акватории Черного моря к ним присоединились боевые корабли ВМС Румынии и Болгарии.

Напомним, боевые корабли НАТО регулярно присутствуют в Черном море и осуществляют ротацию на основании конвенции Монтре.

Присутствие боевых кораблей НАТО в Черном море осуществляется в рамках стратегии сдерживания России, которую провозгласил Североатлантический альянс в 2014 году.