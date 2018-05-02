Ереван, 2 мая, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян выступил 2 мая с призывом к общественности найти пути разрешения политического кризиса путем диалога.

CivilNet

«Накануне Национальное собрание не смогло избрать премьера. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют об опасности этой ситуации для будущего страны. Внимание всех нас обращено на действия политических сил. Призываю в течение предстоящей недели продолжить консультации с целью поиска выхода из кризиса, который будет исходить из наших национальных интересов», — говорится в заявлении президента.

Между тем парламент страны не смог приступить к очередному заседанию из-за отсутствия кворума. Зарегистрировалось порядка 30 депутатов вместо необходимых 53. О бойкоте работы парламента заявили представители блока «Царукян».

Протестующие блокировали автодороги как в столице Армении, так и различные трассы вне Еревана. Они срывают баннеры и таблички с офисов Республиканской партии Армении, размещают у входов в офисы гробы, посещают адреса проживания депутатов-республиканцев и выражают протест выкриками под окнами парламентариев. Многие предприятия бастуют, о поддержке протестующих заявили и некоторые сотрудники международного аэропорта «Звартноц», но аэропорт работает в штатном режиме. Правоохранительные органы не сильно вмешиваются в ситуацию.

1 мая в ходе внеочередного заседания парламента большинство проголосовало против кандидатуры лидера протестного движения Никола Пашиняна. Последний призвал своих сторонников к массовым акциям протеста с целью давления на правящую партию. Через неделю ожидается повторное голосование по выборам премьер-министра. В случае, если парламент не сможет избрать премьера во второй раз, он распускается и назначаются новые выборы в парламент.