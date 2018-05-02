Киев, 2 мая, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В следующие четыре года Украине необходимо погасить долг на $27 млрд. Об этом сегодня, 2 мая, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Гройсман констатировал, что в период с 2007 года по 2014 год Украина взяла кредитов на $47 млрд. Сколько кредитов Украина взяла после государственного переворота в феврале 2014 года, Гройсман не уточнил.

«Для того чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты. А с другой стороны, мы должны чётко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка», — сказал Гройсман.

Иными словами, чтобы погасить старые кредиты, Украине нужно брать новые. Так как «финансовая помощь», которую Украина получает от международных структур, и в частности Международного валютного фонда, является на самом деле долгосрочными кредитами.

По словам Гройсмана, в ближайшие четыре года Украина должна будет вернуть $27 млрд, или почти по $7 млрд в год. Учитывая плачевное состояние украинской экономики и запредельный уровень коррупции, Киев не сможет самостоятельно сконцентрировать такие средства. Под «внешней поддержкой» Гройсман, по всей видимости, имеет в виду очередные внешние заимствования.

Стоит отметить, что ранее глава украинского правительства уже говорил, что давление внешнего долга является главной проблемой украинской экономики.

Напомним, на 31 июля 2017 года государственный долг Украины составил $76 млрд. Из них прямой внешний долг страны составлял $37,44 млрд, прямой внутренний долг — $26 млрд, гарантированный долг — $12,02 млрд.

Примечательно, что все эти колоссальные средства, которые были привлечены Украиной в качестве заимствований, вообще никак не повлияли на развитие украинской экономики. После государственного переворота на Украине экономика не росла, а сокращалась, и сейчас она очень далека от уровня 2013 года.