Ереван, 2 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Сессия Национального собрания Армении сегодня, 2 мая, не состоялась из-за отсутствия кворума.

Photolure Зал пленарных заседаний парламента Армении

По состоянию на 14:00 (13:00 мск) было зарегистрировано только 33 из 105 депутатов, при кворуме в 53 депутата.

«Это беспрецедентная ситуация в стране, и фракция Царукяна объявляет о политическом бойкоте и не будет участвовать в этих четырехдневных мероприятиях», — заявил секретарь оппозиционной фракции «Царукян» Ваге Энфияджян.

В парламенте Армении сегодня должны были состояться выборы члена Конституционного суда Армении. На эту должность президент Армении предложил бывшего заместителя генпрокурора Армении, бывшего советника президента Нагорно-Карабахской Республики Эмиля Бабаяна.

Корреспондент ИА REGNUM в Ереване утром заметил Бабаяна, шедшего пешком к зданию парламента, так как все центральные улицы Еревана заблокированы протестующими. ИА REGNUM уже сообщало, что с утра по всей Армении парализовано движение транспорта. Граждане путем акций гражданского неповиновения требуют отстранения от власти Республиканской партии Армении.

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