Калининград, 2 мая, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Литовский дипломат Бронюс Макаускас, работающий в Калининградской области, уличён в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Спиртное за рулём

Инцидент произошел в день 100-летия независимости Литвы — 16 февраля, однако общественности об этом стало известно только сегодня.

«Нами был замечен автомобиль, который двигался хаотично из стороны в сторону. При проверке документов было установлено, что водителем является временно исполняющий обязанности руководителя консульства Литвы в городе Советске Макаускас Бронюс. От него исходил резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи», — цитируют «Вести-Калининград» протокол сотрудника ДПС.

Согласно Женевскому соглашению о дипломатической неприкосновенности, сотрудники ГИБДД не стали применять к консулу мер ограничительного характера. Водитель был отпущен.

Вместе с тем стало известно, что МИД России отправил Вильнюсу ноту с просьбой заменить консула в Советске.

Бронюс Макаускас возглавляет дипмиссию в приграничном с Литвой городе Советске с 2015 года.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что аналогичный инцидент с литовским дипломатом произошел в 2009 году в Калининграде. Тогда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль консула Литвы в Калининграде Миндаугаса Яцкявичуса. От него также исходил запах алкоголя, к тому же у иностранца не оказалось документов.

Тогда калининградская газета «Тридевятый регион» сообщила, что Яцкявичус «имеет отношение к деятельности национальных спецслужб».