Ереван, 2 мая, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян призывает политические силы продолжить консультации, чтобы найти выход из политического кризиса.

president.am Президент Армении Армен Саркисян

«Вчера Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра. Я глубоко сожалею о том, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют об опасности для будущего страны.

Внимание всех нас сосредоточено на действиях политических сил. Я призываю продолжить консультации в ближайшую неделю, чтобы найти выход из кризиса, что будет служить нашим общим национальным интересам», — сказано в заявлении Саркисяна, опубликованном на официальном сайте президента Армении.

В свою очередь Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке Армении в ее усилиях по созданию процветающего и демократического общества. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства ЕС Майи Косьянчич.

В то же время в опубликованном 1 мая вечером заявлении Европейский союз подчеркнул, что считает крайне важным, чтобы «все вовлеченные стороны, в том числе правоохранительные органы и те, кто осуществляют свое право на свободу слова и собраний, избегали конфронтации и демонстрировали сдержанность и ответственность, как это было в последние дни».

ЕС продолжает поощрять все заинтересованные стороны, включая гражданское общество, начать всеобъемлющий диалог по формированию нового правительства в соответствии с Конституцией и в интересах армянского народа.

Вчера, 1 мая, в Национальном собрании после продлившихся почти 10 часов обсуждений состоялось голосование по вопросу избрания премьер-министра Армении. Единственный кандидат в премьер-министры Никол Пашинян не получил достаточного числа голосов. За него проголосовали 45 депутатов, против — 56 депутатов (все — члены фракции РПА).

Вечером после голосования Пашинян на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване призвал с утра возобновить тотальные акции гражданского неповиновения.

Политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом и обещал не претендовать на руководящие посты в республике. Решение парламента привело к уличным протестам, после чего Саргсян подал в отставку, но Республиканская партия сохранила большинство в парламенте.

Следует отметить, что диалог, к продолжению которого призывают Армен Саркисян и ЕС, все никак не состоится. Лидер протестов Николом Пашинян 22 апреля провел встречу с тогда еще премьер-министром Армении Сержом Саргсяном, которая продлилась всего три минуты, после чего Саргсян отказался от ее продолжения. Через день Саргсян подал в отставку.

После этого дважды срывалась встреча между врио премьер-министра Армении Кареном Карапетяном и Николом Пашиняном. Карапетян отказался вести диалог в присутствии журналистов, как настаивал Пашинян.

Представители фракции РПА в парламенте Армении также заявили вчера, 1 мая, что готовы к диалогу с Пашиняном. Однако лидер протестов после голосования по его кандидатуре на пост премьер-министра заявил, что готов вести переговоры с РПА только на тему полной ее капитуляции.