Москва, 2 мая, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы этой организации. Об этом Жуков заявил сегодня, 2 мая, в интервью ТАСС.

Kremlin.ru Александр Жуков

Известно, что 29 мая на олимпийском собрании пройдут выборы нового президента ОКР, а также будет сформирован новый состав исполнительного комитета ОКР.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе», — сказал Жуков.

Он отметил, что у него такой возможности на данный момент нет в связи с тем, что он сильно загружен по работе в Государственной думе. Взвесив все «за» и «против», Жуков решил не участвовать в выборах президента ОКР.

Напомним, ОКР был дисквалифицирован на неопределенный срок по решению Международного олимпийского комитета (МОК) перед XXIII зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане. Решение о дисквалификации было принято на основании ложных обвинений о якобы существовании в России «государственной допинговой системы». Российские спортивные чиновники не смогли противостоять этой атаке на российский спорт, что привело к неучастию российской национальной сборной в Играх. Часть российских атлетов выступала под нейтральным флагом и называлась командой «Олимпийских атлетов из России».

Однако практически сразу после окончания Олимпиады членство ОКР в МОК было восстановлено.

Что касается Жукова, то он возглавляет ОКР с 20 мая 2010 года. Кроме того, Жуков является первым заместителем председателя Государственной думы России.