Ереван, 2 мая, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Лидер инициативы «Мой шаг», глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян, возглавивший борьбу против продолжения власти третьего президента Армении Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении, заявляет, что по всем сценариям народное движение не может не победить.

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Oтвечая на вопрос о том, считает ли он, что все ведет к новым выборам премьер-министра через семь дней или ситуация может разрешиться раньше, Пашинян сказал: «Де-юре должны состояться новые выборы премьер-министра, а если выборы не состоятся, состоятся внеочередные парламентские выборы. Знаете, мы анализируем сценарии, во всяком случае, по всем сценариям общенародное движение не может не победить. Видите, что происходит: народ, который почувствовал дыхание победы, не может упустить ее из своих рук».

На вопрос, уверен ли он в победе даже в случае организации и проведения досрочных парламентских выборов Республиканской партией, Пашинян ответил, что они готовы к любому сценарию и что при любом сценарии у них есть план действий.

«Искренне говорю: то, что происходит в этих кабинетах, залах, это уже несущественно, существенно то, что прежних отношений народ — власть в Армении больше не будет, не важно, кто будет у власти — я или кто-то другой, это технические вопросы, но старых отношений власть — народ больше нет и не будет. И то, что в этом процессе участвуют школьники, является гарантией того, что этого не будет не только на протяжении 10−20 лет, но что этого не будет на протяжении 100 лет, а если на протяжении 100 лет этого не будет, эта традиция продолжится вечно. То есть демократическому будущему Армении ничто не угрожает, я в этом убежден», — сказал Пашинян в эфире «Азатутюн TV».

На уточняющий вопрос, готов ли он к выборам, организованным главой Центральной избирательной комиссии Тиграном Мукучяном, Пашинян ответил: «Это будет зависеть от атмосферы, потому что если этот процесс развивается с таким размахом, у нас каждый день меняется ситуация. За последние 15 дней в республике политическая ситуация меняется каждый день, а скоро будет меняться каждый час. И это будет зависеть от анализа ситуации».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Ереван

На вопрос, состоит ли их тактика до следующих выборов премьера в том, чтобы увеличивать давление, Пашинян ответил так: «Увеличивать давление до тех пор, пока не произойдет смена власти».

На вопрос о том, нашел ли он ответ на вопрос, в чем состоит принципиальное препятствие, из-за которого РПА не хочет уступить власть, лидер протестного движения ответил: «Знаете, они просто пользуются возможностью. Поскольку они понимают только грубую силу, ничего другого либо не понимают, либо понимают с трудом, они думают, что если это революция любви и толерантности, то они усидят в своих креслах на четыре дня дольше, вторая задача: я убежден, что их поведение провокационное, они хотят разозлить людей, вывести из себя, но это у них не получится. Вчера постоянно говорили об обострениях, столкновениях. О каких столкновениях речь, когда 95% народа поддерживают движение? Кто с кем будет сталкиваться? А сейчас говорят, что послали группу провокаторов, провоцируют столкновения, никакие столкновения никто спровоцировать не может, вся ситуация на 100 процентов находится под нашим контролем. Будут провокаторы, я вновь повторяю, мы не станем отвечать насилием на насилие».

Вчера, 1 мая, в Национальном собрании после продлившихся почти 10 часов обсуждений состоялось голосование по вопросу избрания премьер-министра Армении. Единственный кандидат в премьер-министры Никол Пашинян не получил достаточного числа голосов. За него проголосовали 45 депутатов, против — 56 депутатов (все — члены фракции РПА).

Вечером после голосования Пашинян на многолюдном митинге на площади Республики в Ереване призвал с утра возобновить тотальные акции гражданского неповиновения.

Политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом и обещал не претендовать на руководящие посты в республике. Решение парламента привело к уличным протестам, после чего Саргсян подал в отставку, но Республиканская партия сохранила большинство в парламенте.