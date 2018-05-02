Вашингтон, 2 мая, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в 2015 году надиктовал своему врачу Харольду Борнстейну справку о своем здоровье и попросил его подписать данный документ. Об этом сам Борнстейн рассказал накануне, 1 мая, в интервью телеканалу CNN.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». Реж. Борис Степанцев. 1968. СССР Мужчина в самом расцвете сил

В американских СМИ постоянно муссируется информация о том, что справка о состоянии здоровья Трампа содержит непрофессиональные термины, ставящие под сомнения саму ценность документа. Борнстейн объяснил это тем, что Трамп просто надиктовал ему справку.

«Он продиктовал все это. Я не участвовал в написании. Я лишь говорил ему, может ли он так говорить или нет», — заявил Борнстейн.

Напомним, в данной справке значилось, что физическая сила и выносливость кандидата в президенты «экстраординарны», а в случае избрания Трампа «он будет самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента».

Медицинские эксперты не раз указывали, что сам термин «экстраординарный» не используется врачами и является явной гиперболизацией, не раскрывающей никаких параметров.

«Я бы поставил пациента на беговую дорожку и получил конкретные цифры. Забавно, что в документе показаны только положительные результаты. В медицинском сообществе принято, что если результаты исключительно хороши, то это плохо — врачи что-то недоглядели», — прокомментировал справку о состоянии здоровья Трампа медицинский эксперт телеканала CNN, нейрохирург Санджей Гупта.

Напомним, в конце 2016 года Трамп предъявил ещё одну справку, в которой сказано, что он находится в «отличной физической форуме», даже несмотря на то, что он принимает препараты для понижения уровня холестерина и имеет избыточный вес.