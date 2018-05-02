Ереван, 2 мая, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна, которые выступают за отстранения от власти правящей Республиканской партии Армении, сегодня, 2 мая, с утра в Ереване и в других городах Армении возобновили акции гражданского неповиновения.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Армении, движение в Ереване полностью парализовано. Перекрыты все центральный дороги, в том числе ведущие в аэропорт «Звартноц». Никол Пашинян и большая группа его сторонников шествием движутся от перекрестка у кинотеатра «Айреник» по проспекту Аршакуняц к центру города. Говоря в мегафон, Пашинян вновь повторил призыв к своим сторонникам не блокировать дороги, соединяющие Армению и Нагорный Карабах, а также дороги, по которым снабжается армия. Он также повторил, что его сторонники должны пропускать кареты скорой помощи, автомобили МЧС, пожарные машины.

Граждане, среди которых также известные адвокаты, блокировали автомобилями вход в одно из зданий правительства, где расположены министерство образования и науки, министерство культуры и министерство диаспоры.

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После того как вчера, 1 мая, республиканское большинство в парламенте проголосовало против избрания Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, лидер протестного движения призвал граждан Армении перекрывать и блокировать улицы, метро, железную дорогу, аэропорт, межгосударственные и межобластных трассы и «вообще все, что только можно перекрыть». Он призвал также к забастовкам в учебных заведениях, на предприятиях и в госучреждениях.

Политический кризис в Армении продолжается с начала апреля, после того как парламент избрал на должность премьер-министра Сержа Саргсяна, который до этого два срока был президентом и обещал не претендовать на руководящие посты в республике. Решение парламента привело к уличным протестам, после чего Саргсян подал в отставку, но Республиканская партия сохранила большинство в парламенте.