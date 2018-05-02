Москва, 2 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с ожидающимися 2 мая грозой и сильным ветром.

Гроза

«По информации Росгидромета, в ближайшие 1—2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 мая местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе — шквалистый ветер с порывами 15—20 м/с», — сказано в сообщении МЧС.

Жителям рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от непогоды под деревьями.

Напомним, сообщалось, что в Москве на 2 мая был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.