Киев, 2 мая, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Бывший украинский министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что у Киева практически не осталось шансов остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление Ставицкий сделал сегодня, 2 мая, в интервью телеканалу NewsOne.

Kremlin.ru Строительство газопровода

По словам Ставицкого, у Украины все меньше шансов выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Украина теряет свой шанс выстоять в этом противостоянии», — сказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины.

Ставицкий напомнил, что доля России на газовом рынке Евросоюза составляет примерно треть. Как только газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут запущены, доходы Украины упадут как минимум вдвое.

Напомним, украинские власти всеми силами пытались противостоять реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», который проходит по дну Балтийского моря от российского берега до германского.

С помощью «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Россия пытается избавиться от невыгодного для себя маршрута поставок газа в Евросоюз через Украину.